Secoloditalia.it - Migranti si filmano su una piattaforma: “Moriamo di freddo, Italia aiuto” (video). E parte la “Sea Watch”

Si sono filmati, sullanel Mediterraneo, affamati, inliti, stanchi, per chiedere di essere salvati. E la Ong Seanon s’è fatta pregare. “Andiamo a salvarli”. Lasi trova a poche decine di miglia dalla zona Sar di Malta e dall’isola di Lampedusa. “Questa mattina Aurora, l’assetto veloce di Sea, è partita da Lampedusa alla volta dellaMiskar dove sono bloccate da quattro giorni 32 persone in fuga dalla Libia. Hanno bisogno di, nessuno li sta soccorrendo e lanon è attrezzata per prendersene cura. Arriveremo tra poco in zona”, dice la Ong. Le 32 persone che si trovano nellaviaggiavano a bordo di un gommone partito dalla Libia, tra loro vi sono anche donne e bambini. Una persone sarebbe già deceduta.bloccati sulla, l’appello a salvarliLa denuncia della situazione in cui si trovavano i naufraghi era arrivata dalla Ong Mediterranea Saving Humans: “Le autoritàne devono prestare soccorso immediato alle 32 persone che, da oltre quattro giorni ormai, in fuga dalla Libia, sono naufragati sullapetrolifera Miskar, di proprietà della multinazionale inglese British Gas, che si trova al largo delle coste tunisine, nel Mediterraneo centrale.