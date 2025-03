Lapresse.it - Migranti, bloccati da giorni su piattaforma Miskar: il drammatico appello

“Da oltre quattroormai, 32 persone tra donne, uomini e bambini, in fuga dalla Libia, sono naufragate sullapetrolifera, di proprietà della multinazionale inglese British Gas, che si trova al largo delle coste tunisine, nel Mediterraneo centrale. Le autorità europee ed italiane devono prestare soccorso immediato“. Lo afferma in una nota Mediterranea Saving Humans. “Le persone – aggiunge la ong – sono in contatto fin dall’inizio con Alarm Phone che, da, ha informato costantemente le autorità italiane e maltesi della situazione. Le piattaforme sono state anche monitorate domenica e ieri dall’aereo civile Seabird di Sea-Watch. Una persona risulta già deceduta e molte fra di loro stanno male: non hanno acqua né cibo, sono esposti alle intemperie di un mare in burrasca.