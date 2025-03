Dayitalianews.com - Migranti bloccati da 4 giorni, uno morto: l’allarme di Mediterranea

Saving Humans lancia un allarme riguardo a un gruppo diin grave difficoltà su una piattaforma alla deriva, che non sta ricevendo alcun soccorso: si segnala già una vittima tra i passeggeri. “Da oltre quattro, 32 persone, tra cui donne, uomini e bambini, in fuga dalla Libia, sono rimaste bloccate sulla piattaforma petrolifera Miskar, di proprietà della multinazionale britannica British Gas, al largo delle coste tunisine nel Mediterraneo centrale. Le autorità europee e italiane devono intervenire immediatamente”, si legge nella nota diffusa daSaving Humans.: “in contatto con Alarm Phone”“Le persone – aggiunge la ong – sono in contatto fin dall’inizio con Alarm Phone che, da, ha informato costantemente le autorità italiane e maltesi della situazione.