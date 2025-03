Lapresse.it - Migranti alla deriva da 4 giorni, uno è già morto: l’allarme di Mediterranea

rme diSaving Humans per un gruppo diallo stremo su una piattaforma, che non stanno ricevendo aiuto: una persona a bordo sarebbe già deceduta. “Da oltre quattroormai, 32 persone tra donne, uomini e bambini, in fuga dLibia, sono naufragate sulla piattaforma petrolifera Miskar, di proprietà della multinazionale inglese British Gas, che si trova al largo delle coste tunisine, nel Mediterraneo centrale. Le autorità europee ed italiane devono prestare soccorso immediato”. Lo afferma in una notaSaving Humans.??32 donne, uomini e bambini sono bloccati da quattrosulla piattaforma petrolifera #Miskar ?@BGGroup?. Pubblichiamo il loro drammatico appello: chiediamo alle Autorità europee di soccorrerli subito ???@PalazzoChigi? ?@mitgovit? ?@MaltaGov? pic.