Michelangelo: emesse tre monete commemorative per il 550esimo anniversario

genio universale: per celebrare ildalla nascita del maestro oggi sonodal Ministero dell'Economia e delle Finanze, coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Realizzate in argento 925 per mille, in oro 999 per mille e nella versione da 1 Kg in argento 999 per mille, hanno rispettivamente valore nominale di 5, 10 e 25 euro. Le- si legge in una nota dell'Ipzs - raffigurano sul dritto il ritratto die sullo sfondo il prezioso motivo pavimentale stellato di piazza del Campidoglio a Roma., che aveva fatto della statua equestre di Marco Aurelio il fulcro della piazza, l'aveva immaginata centrale in uno spazio ovale decorato da un disegno a stella. La decorazione ispirata all'idea del maestro - anche se non perfettamente coincidente con il suo disegno - fu realizzata solo nel 1940.