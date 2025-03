Iltempo.it - "Mi stava uccidendo", Giorgio Locatelli spiega perché ha chiuso

Leggi su Iltempo.it

Dopo la finale di MasterChef, che ha incoronato Anna Yi Lang Zhang migliore cuoca amatoriale dìItalia,parla della sua nuova vita. Lo chef resta giudice della trasmissione, ma dal 31 dicembre scorso hail suo ristornate "Locanda" a Londra dopo 23 anni. Un locale di successo, amato da vip come Madonna. "Finora non ho parlato dei motivi per rispettare l'accordo con la proprietà dell'immobile. Il fatto è che scadeva il contratto di locazione, abbiamo cercato di rinnovarlo, ma non siamo riusciti a trovare un accordo. La richiesta di affitto era troppo alta",al Corriere della sera raccontando l'ansia e la fatica della gestione di un ristorante stellato Michelin: "Sentivo il peso che abbiamo portato avanti per 23 anni mia moglie Plaxy e io. Me ne sono reso conto quando per l'ultima volta hoa chiave la porta della cucina e ho pensato: 'Grazie a Dio ti ho ucciso, non mi hai ucciso tu'".