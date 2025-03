Romadailynews.it - Meteo Roma del 04-03-2025 ore 06:15

venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo e nord o poco nuvolosi specie sulle regioni di nord-ovest nel corso delle ore di urne in serata e nottata Non sono appesi i cambiamenti di rilievo Al centro c'è Lidl tutto soleggiato Al mattino al pomeriggio in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di numerosità al sud Al mattino cieli soleggiati sulle regioni peninsulari poco irregolarmente nuvoloso sulle Isole maggiori al pomeriggio pochi cambiamenti con isolati piovaschi sulle zone interne della Sicilia in serata ancora tempo del tutto stabile con qualche addensamento tra Sardegna e Sicilia temperature minime in calo al centro-sud stabili un rialzo al nord massime stabilimento su tutta la penisola e previsioni del tempo a cura del centroitalianohttps://storage.