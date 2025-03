Lapresse.it - Messina Denaro, condannata la figlia dell’amante del boss: favorì la latitanza

a quattro anni e otto mesi e un anno di libertà vigilata Martina Gentile, ladi Laura Bonafede, una delle amanti di Matteo, a processo davanti al gup di Palermo per favoreggiamento aggravato dall’aver agevolato la mafia e procurata inosservanza della pena. Per la donna, insegnante come la madre, il pm della Dda di Palermo Gianluca De Leo aveva chiesto otto anni di reclusione.Martina Gentile soprannominata “Tan” daSecondo la procura Martina Gentile per anni avrebbe fatto parte del cerchio magico che protesse ladell’ultimo dei corleonesi. Per gli inquirenti, Martina Gentile sarebbe stata uno degli ingranaggi fondamentali del sistema di comunicazione di. Ilstesso l’aveva soprannominata in codice “Tan” e non aveva risparmiato elogi nei suoi confronti.