Sport.quotidiano.net - Mesola, che tenacia: ci pensa Marandella: "Grande atteggiamento, ci crediamo sempre"

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’è voluta lae la perseveranza delper superare la resistenza della Portuense, arrivata in riva al Po determinata a portare a casa la pelle e dei punti salvezza. Il gol da tre punti è arrivato nell’ultimo minuto di recupero grazie all’ex, gli altri erano Telloli e Mirontsev. E’ stata una partita a senso unico, la formazione rossonera però non si è solo difesa, ha cercato di colpire di rimessa sfruttando la velocità di Simeoni e Braghiroli. "Potevamo andare in vantaggio nei primi minuti – ricorda Oscar Cavallari, allenatore castellano – dopo è diventato tutto più difficile, la Portuense si è chiusa in difesa ed era complicato trovare spazi. Ha fatto la differenza l’, ci abbiamo creduto fino alla fine". Domenica vi attende la trasferta di montagna contro il Faro.