Ilfattoquotidiano.it - “Meridionali inferiori” è linguaggio d’odio: il Tar del Lazio conferma la sanzione a Mediaset per le parole di Vittorio Feltri

Il Tribunale amministrativo delha parlato chiaro: affermare che isiano “” è. Lo ha stabilito a metà febbraio con una sentenza che respinge il ricorso di RTI, la società di, eladell’Autorità garante delle Comunicazioni come riporta Fanpage. Il caso risale al 2020 e ha come protagonista, all’epoca direttore di Libero e oggi consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia. Le dichiarazioni incriminate furono pronunciate durante una puntata del talk show Fuori dal coro, condotto su Rete 4 da Mario Giordano.L’episodio avvenuto durante la pandemia. Infatti, in quei giorni, il presidente della Campania Vincenzo De Luca decideva di chiudere la regione per contenere il contagio da Nord, annunciandolo con le sue ormai celebri dirette Facebook.