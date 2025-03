Lopinionista.it - Mercoledì delle Ceneri 2025: dove seguire le celebrazioni in diretta

ROMA – Tv2000,5 marzo, trasmette inlepresiedute dal Cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore. Si inizia alle ore 16.30 nella chiesa di Sant’Anselmo all’Aventino, con la liturgia «stazionale» cui farà seguito la processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina. Al termine della processione, nella Basilica di Santa Sabina, la Messa con il rito di benedizione e l’imposizione.Dalle ore 16 il programma ‘Il Diario di Papa Francesco’, condotto da Gennaro Ferrara, introduce e approfondisce le.ROSARIO PER IL PAPA IL 4 MARZOTv2000 e Radio InBlu2000 questa sera trasmettono inalle ore 21 da Piazza San Pietro, la preghiera del Rosario per Papa Francesco guidata dal cardinale Arthur Roche, Prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.