Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Manna e De Laurentiis ci pensano: può essere acquistato in estate

Mossa dia sorpresa per il: potrebbe arrivare l’acquisto a titolo definitivo incontro ogni pronostico.In attesa di capire come terminerà il campionato del, fra Scudetto e piazzamento in zona Champions League, bisogna iniziare anche a pensare a come programmare la prossima stagione, che con tutta probabilitò vedrà l’aggiungersi anche dell’impegno europeo rispetto a questa stagione.Il pensiero non va però solo a eventuali nuovi acquisti, ma anche su quali calciatori dover confermare della rosa attuale. Per diversi azzurri si parlava di un futuro già scritto per un addio, ma le ultime gare della stagione potrebbero cambiare tutto.Billing, ilpensa al riscatto: le ultimeSembraquesto il caso di Philip Billing. Arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto, in molti immaginavano il suo come un acquisto momentaneo, volto a regalare a Conte un’alternativa in più in attesa di un investimento più cospicuo inper un nome di maggior rilievo.