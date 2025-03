Spazionapoli.it - Mercato, Napoli-Gimenez: l’intermediario svela un retroscena clamoroso

L’indiscrezione ha del, la dirigenza azzurra avrebbe cercato l’attaccante messicano: i dettagli.Il rendimento di Romelu Lukaku è forse uno dei principali problemi legati al momento complesso che ilsta attraversando. Le cinque giornate senza trovare la vittoria sono una striscia difficile da digerire per gli uomini di Antonio Conte e per tutto l’ambiente partenopeo, che crede nella lotta in vetta alla classifica con l’Inter.E se da un lato gli infortuni hanno inevitabilmente condizionato le ultime prestazioni degli azzurri, ci sono anche altri fattori che stanno risultando determinanti. La difesa, ad esempio, con ilche subisce almeno un gol da sette partite consecutive, ma ance le prestazioni di Romeu Lukaku. L’attaccante belga ha messo finora a referto 9 gol e 7 assist in 25 partite di Serie A.