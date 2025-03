Juventusnews24.com - Mercato Juventus, il Liverpool prepara 45 milioni per l’obiettivo bianconero! L’indiscrezione e tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, il45dall’Inghilterra su Lookman: cosa filtraArrivano importanti aggiornamenti dall’Inghilterra per quanto riguarda Ademola Lookman, attaccante di proprietà dell’Atalanta che in estate dovrebbe mettere la parola fine sulla sua avventura a Bergamo.Stando a quanto riportato da TeamTalk, sul gioiello nerazzurro nel mirino anche del calcioJuve ci sarebbe il. I Reds, in particolare, potrebbero presto avanzare un’offerta da 45di euro per il nigeriano. Anche i bianconeri sono avvisati.Leggi sunews24.com