Lanazione.it - Mercato di San Lorenzo: "Riqualificare l’area"

Leggi su Lanazione.it

Obiettivo di questa amministrazione èe rilanciaredelambulante di San. È un’area importante, che ne ha bisogno, sono quasi 200 le postazioni. E queste hanno un impatto importante sul nostro centro storico in un punto strategico che tiene insieme tante anime, quella del, dei residente e dei turisti." Traccia un orizzonte l’assessore al Turismo e Commercio, Jacopo Vicini, rispondendo in consiglio comunale a un question time della capogruppo di Firenze Democratica, Cecilia Del Re. Vista l’urgenza di una "riorganizzazione - sostiene - delambulante che da tempo versa in situazioni non più consone". Da qui, le "prospettive sul rinnovo delle concessioni degli ambulanti dei raggruppamenti turistici", tenendo conto però delle "esigenze dei residenti".