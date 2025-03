Anteprima24.it - Mercato auto, le statistiche: calo netto degli acquisti in Irpinia

Tempo di lettura: 3 minutiSe il mondo dell’è in crisi in Italia, cosa succede in? A questo interrogativo rispondono leappena diffuse dal Ministero dei Trasporti.Nel mese di febbraio, rispetto al 2024, ilè stato del -6,3% in campo nazionale e del -8,6% in.Poco meno di 138mila le vetture vendute in Italia, contro le oltre 147mila dello stesso mese lo scorso anno; 373 levendute quest’anno a febbraio in provincia di Avellino, contro le 408 del 2024.E questo è stato il settimo tasso negativo consecutivo che allontana sempre di più dai valori delai tempi pre-Covid.Rapportando le vendite alla popolazione, l’è al 93esimo posto sulle 107 province, contando meno di 1 unità venduta ogni mille abitanti, quando invece la media nazionale ne supera 2.