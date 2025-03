Riminitoday.it - Mentre Vivevo Off: Chiara Raggi e Annalisa Teodorani portano in scena la propria "leggerezza" e l'arte di lasciare andare

off" è una sezione di eventi fuori rassegna per iniziativa del Comune di Poggio Torriana a cura di quotidianacom presso la Sala Teatro di via Costa del Macello 10. Il primo appuntamento è per domenica 9 marzo alle ore 17:30 in occasione della Giornata internazionale della donna.