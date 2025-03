Iltempo.it - "Meno male che scherzava. Su Panama e Ucraina aveva ragione lui". Trump, la verità di Cerno

Mentre in Italia assistiamo alle baruffe chiozzotte su, Kamala Harris, Conte e il Pd, nel mondo si ridefiniscono i modelli di controllo e si formano nuovi blocchi di potere. Il direttore Tommasonon ha dubbi e chiarisce le nuove dinamiche che stanno ridisegnando il mondo. "BlackRock si è appena comprata i porti die gliel'hanno venduti proprio i cinesi - spiega- Zelensky è tornato in patria e ha capito di aver fatto una grande cazzata. E mentre accade tutto questo, in Italia ci perdiamo in chiacchiere e ci azzuffiamo sufascista o liberista, Kamala Harris socialista e se hail Pd o Conte".