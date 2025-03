Meloni non sarà in Aula su Consiglio Ue

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.15 Il presidente del,Giorgia, non andrà in Senato a riferire sulstraordinario europeo dedicato alla crisi ucraina E' stato stabilito nella Conferenza dei capigruppo. Forti le critiche delle opposizioni che hanno protestato dopo che per settimane hanno chiesto chefosse in. Il presidente del senatori Pd, Boccia: "Siamo preoccupati. Sono settimane che chiediamo che venga a riferire in Parlamento,dal caso Almasri al fatto che vengano spiati giornalisti e Ong,ma ha sempre rifiutato.Maggioranza è divisa".