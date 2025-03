Meloni convoca Salvini e Tajani necessario chiarimento su difesa Ue

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 4 mar. (askanews) – A poco più di 24 ore dal Consiglio europeo straordinario in programma a Bruxelles il 6 marzo, la presidente del Consiglio Giorgiahato questa sera a Palazzo Chigi i suoi due vice, Matteoe Antonio, per un confronto sul tema dellaeuropea. Un, del resto, era, dopo le polemiche dei giorni scorsi e le esternazioni del leader della Lega che avevano mostrato chiaramente la presenza di (almeno) due linee sulla questione all’interno del governo. In particolare dopo l’annuncio, da parte di Ursula von der Leyen, del piano ReArm Europe, che secondo la presidente della Commissione è in grado diChig mobilitare 800 miliardi di euro per latra risorse nazionali, liberate dalla deroga al Patto di stabilità, e soldi freschi comunitari, reperiti dall’Ue sui mercati.