Melania Trump parla di revenge porn a Capitol Hill

torna sulla scena: la First Lady ha dichiarato che è “straziante” vedere gli adolescenti, soprattutto le ragazze, affrontare le conseguenze del fenomeno del ‘’, dopo essere stati presi di mira da contenuti online dannosi ed esplicitamente sessuali. La First Lady hato durante una tavola rotonda al Campidoglio riguardo a un disegno di legge per regolamentare il ‘’, esortando la Camera, controllata dai Repubblicani, ad approvarlo e a inviarlo al presidente Donaldper la firma. Si è trattato della sua prima apparizione pubblica in solitaria da quando ha ripreso il ruolo di First Lady il 20 gennaio. “Questo ambiente tossico può essere estremamente dannoso. Dobbiamo dare priorità al loro benessere fornendo loro il supporto e gli strumenti necessari per affrontare questo ostile panorama digitale”, ha detto.