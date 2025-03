Ilrestodelcarlino.it - Mei lancia il campo Gotti. Il presidente dell’atletica:: "Ideale per gare nazionali"

"Ild’atletica Carloè un piccolo gioiello e in futuro ospiterà anche". Ildella Federazione italiana di atletica leggera Stefano Mei (nella foto con Kevin Bravi), a margine della conferenza stampa di presentazione della StraForlì, ha affermato che appena saranno ultimati i lavori lo storico impianto avrà in calendario alcuni importanti appuntamenti sportivi a livello italiano. "Penso che sia solamente una questione di tempo – precisa Mei, ex agente della Questura e forlivese adottivo –, per renderlo idoneo ad ospitare questa tipologia di manifestazioni. Anche se mi rendo conto che i costi da sostenere siano elevati, ma partecipare, per esempio, ad un bando europeo potrebbe essere una strada per trovare fondi. Sono ottimista perché il lavoro che si è fatto intorno a quelè stato positivo.