Palermotoday.it - "Meglio in carcere che a casa con mia moglie": evade dai domiciliari, arrestato palermitano

"Voglio andare in, èdi stare con mia". Scena da film? No, realtà. Succede a Termini Imerese. In azione i carabinieri del nucleo sezione radiomobile che hannoin flagranza un 43enne,, noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla misura degli.