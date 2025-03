Panorama.it - Meghan Markle, la sua nuova serie Netflix è già un flop, ecco perché

Leggi su Panorama.it

Il grande giorno perè finalmente arrivato. Da oggi suè disponibile "With Love,", lo show con cui la duchessa del Sussex tenta l'ennesima reinvenzione di sé stessa. L'operazione, che dovrebbe rilanciare la sua carriera come imprenditrice e figura di riferimento nel mondo del lifestyle, è accompagnata da un’intervista rilasciata a People, una rarità per l’ex attrice, che sembra determinata a riprendersi la scena.I passi falsi e il nuovo brandNon tutto è filato liscio nel percorso diper affermarsi nel business. Lo dimostrano i problemi con la registrazione del marchio del suo brand, inizialmente chiamato "American Riviera Orchard" e bloccato per mesi a causa di difficoltà burocratiche e accuse di plagio. Un errore che la duchessa, con la sua consueta diplomazia, ha trasformato in un'opportunità di crescita: "Ci sono stati molti colpi di scena con il nome, è stato un percorso di apprendimento.