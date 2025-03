Quotidiano.net - Meghan Markle, la chiusura del suo programma di cucina su Netflix e la frecciata alla Royal Family

Roma, 4 marzo 2025 – "Questo nuovo capitolo della mia vita è parte di quella creatività che mi è mancata così tanto”. Sono le parole usate dainal suodisue in tanti tra le righe hanno letto unafamiglia reale britannica. La duchessa del Sussex ha anche parlato di “guarire” qualcosa di “rotto”, dopo le precedenti accuse rivolte agli assistenti reali per averle impedito di esprimere il suo vero sé durante la sua vita a Londra a fianco del principe Harry. La serie tv lifestyle “With Love,” dell’ex attrice di Suits è uscita oggi su, in un momento decisivo per i Sussex e per il loro accordo conda 100 milioni di dollari. La moglie del principe Harry ha chiuso l’ultimo degli otto episodi con un discorso agli ospiti tra cui il marito e la madre Doria Ragland.