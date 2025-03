Formiche.net - Medicina di genere, un impegno condiviso. Istituzioni e industria accelerano il cambiamento

Ladinon è una specializzazione a sé, ma un approccio trasversale che deve permeare ogni ambito della ricerca, della formazione e della pratica clinica. È questo il messaggio emerso dall’incontro La scienza per la differenza. La via multidisciplinare alladi, promosso da Farmcon il patrocinio del ministero per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità. Tenutosi oggi a Roma, il convegno ha riunito esperti, rappresentanti istituzionali e dell’farmaceutica per fare il punto sui progressi raggiunti e sulle sfide ancora aperte. Le differenze biologiche e socioculturali tra uomini e donne influiscono profondamente su diagnosi, terapie e percorsi di cura.Oggi, grazie a un crescentescientifico e politico, la prospettiva sta cambiando: ladisi impone come una necessità etica e clinica, a beneficio di tutti.