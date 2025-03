Anteprima24.it - Medici di famiglia, in Campania pochi e sovraccarichi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto: il rapporto Gimbe suidina generale conferma le difficoltà esistenti in tutta Italia e in modo specifico in alcune regioni. Inil massimale di 1.500 assistiti viene superato dal 58,8% del totale deidi, percentuale superiore alla media nazionale (51,7%). Il numero medio di assistiti, al primo gennaio 2024, era pari a 1.421 (media nazionale 1.374). Secondo la stima della fondazione Gimbe, che ha tenuto in considerazione il rapporto ottimale pari a a un professionista ogni 1.200 assistiti, al 1° gennaio 2024 in regione mancavano 652dina generale. Tra il 2019 e il 2023 la categoria insi è ridotta del 9%, dato più favorevole rispetto alla media del Paese che fa segnare un calo del 12,7%.