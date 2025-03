Agi.it - Medici di famiglia in affanno: ne mancano 5500

AGI -oltre 5.500dina generale (MMG) e sempre più cittadini faticano a trovare un medico di, soprattutto nelle grandi Regioni. A fronte di migliaia di pensionamenti, il numero di giovaniche scelgono questa professione continua a diminuire. Con una popolazione sempre più anziana e malata: nel 2023 gli over 65 erano oltre 14,2 milioni, di cui più della metà affetti da due o più malattie croniche. Lo rileva la Fondazione Gimbe. "L'allarme sulla carenza dei MMG - afferma Nino Cartabellotta Presidente della Fondazione - riguarda ormai tutte le Regioni e affonda le radici in una programmazione inadeguata, che non ha garantito il ricambio generazionale in relazione ai pensionamenti attesi. Negli ultimi anni poi la professione ha perso sempre più attrattività, rendendo oggi spesso difficile per i cittadini trovare un MMG vicino a casa, con conseguenti disagi e rischi per la salute, soprattutto per anziani e persone fragili".