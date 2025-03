Ilgiorno.it - Medici di famiglia a rischio estinzione: in Lombardia ne mancano all’appello 1.525,

Milano, 4 marzo 2025 – Una categoria "a" in Italia: è quella deidi(o anchedina generale, Mmg), in deficit di 5.500 unità, con le situazioni più critiche in, dove ne1.525, e Veneto (-785). A fronte di migliaia di pensionamenti, 7.300 entro il 2027, infatti, il numero di giovaniche scelgono questa professione continua a diminuire. Sarà forse anche per l'elevato numero di pazienti, con il 51,7% deigenerici che è sovraccarico di assistiti, avendone oltre 1.500 a testa. Lo indica il rapporto della Fondazione Gimbe, da cui emerge anche che, nel 2024, non sono state assegnate il 15% delle borse di studio perdi, con punte di oltre il 40% in sei regioni. Popolazione anziana Una disaffezione, quella verso la professione, che si manifesta mentre l'invecchiamento della popolazione aumenta sempre più i bisogni di assistenza: gli over 80, infatti, sono triplicati in 40 anni e più della metà sono affetti da due o più malattie croniche.