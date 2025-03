Ilgiorno.it - Medici di base troppo occupati? Metà di loro segue più di 1.500 pazienti e in Lombardia c’è una carenza cronica

Milano – Tra le maggiori difficoltà del sistema sanitario lombardo, c’è ladidi. La regione presenza la maggioresul territorio nazionale: nella regione sono circa 5.500, ma dovrebbero essere più di 7.000. Il risultato è che quelli che ci sono sono costretti a gestire un numeroalto di: in Italia il 52 per cento deidi famiglia ne ha più di 1.500 – il limite teoricamente previsto dalla legge – e inogni dottore ha in media 1.529 assistiti (con punte di quasi 1.800). Sanità, il 57% deiinè insoddisfatto e il 27% vorrebbe lasciare. L’incubo? Burocrazia e cause legali I dati, pubblicati in un rapporto della Fondazione Gimbe, rilevano una situazione preoccupante per il futuro. In Italia lacomplessiva è stimata in 5.