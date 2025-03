Medici di base il 517% ha più di 1500 pazienti

Lapresse.it - Medici di base, il 51,7% ha più di 1500 pazienti

Il 51,7% deidina generale “ha più di 1.500 assistiti, il 30,7% tra 1.001 e 1.500 assistiti, il 10,5% da 501 a 1.000; il 5,6% tra 51 e 500 e l’1,5% meno di 51?. Lo evidenzia Fondazione Gimbe, che ha analizzato dinamiche e criticità normative che regolano l’inserimento deidina generale nel Sistema sanitario nazionale, stimando l’entità della loro carenza nelle Regioni italiane. Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ricorda che “i criteri per definire il numero massimo di assistiti per Mmg non hanno mai considerato l’evoluzione demografica degli ultimi 40 anni, né oggi tengono presenti le proiezioni per il prossimo decennio. Il massimale di 1.500 assistiti per Mmg, adeguato nel 1984 rispetto alla distribuzione demografica, è ormai divenuto insostenibile.