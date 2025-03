Tvplay.it - Mazzata Milan, finisce fuori anche lui: nuovi problemi per Conceicao

Leggi su Tvplay.it

Continua il periodo difficile in casache adesso dovrà privarsidi lui:si trova ad affrontare.Non è un periodo facile per ilche adesso si ritrova ancora più lontano dalla zona Champions League e quasi rassegnato al proprio destino. La ‘cura’ è durata poco e isono immediatamente tornati a galla dopo la Supercoppa Italiana vinta contro l’Inter. Occhio poi a cosa è successo proprio in queste ore.lui:per(LaPresse) – Tvplay.itIldeve fare già i conti con tre assenze perché fermi ai box e indisponibili ci sono Loftus-Cheek, Florenzi ed Emerson Royal. Poi si è venuta a creare un situazione tutt’altro che semplice con Theo Hernandez e Rafa Leao che appaiono sempre più distanti dalla squadra e dall’ambiente rossonero in generale.