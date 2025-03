Maximulta a una ditta di Cecina per importazione e trattamento irregolare del legname

Leggi su Corrieretoscano.it

LIVORNO – Nei guai per l’illegale e la custodia non adeguata didopo i controlli dei carabinieri forestali di Livorno. Durante le verifiche di unanel comune di, i carabinieri hanno constatato violazioni a carico del titolare cecinese di un’attività operante nel settore del commercio di. Le irregolarità rilevate hanno riguardato la mancata applicazione del regolamento europeo su rispetto di sistemi di dovuta diligenza che mirano a contrastare la compravendita didi provenienza illegale. In questo caso, per l’di 23 tonnellate di tavole diappartenente alla specie okumè (aucoumea klaineana) proveniente dal Gabon, al titolare è stata contestata la mancata iscrizione al registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati istituito presso il ministero delle politiche agricole e forestali.