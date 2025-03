Ilgiorno.it - Max Felicitas incatenato e imbavagliato davanti al Ponti (tra gli applausi): “Mi hanno impedito di parlare di argomenti utili ai giovani. Discriminato per il mio lavoro”

Gallarate (Varese) – Alla fine a incontrare i ragazzi c’è andato lo stesso, anche se non come avrebbe voluto. Edoardo Barbares, in arte Max, ieri mattina si è presentato all’IIS Andreadi Gallarate in catene eper protestare contro la decisione di annullare l’incontro in cui avrebbe dovutodi prevenzione del bullismo, revenge porn e malattie sessualmente trasmissibili. “Ho scelto questa forma di protesta perché mididiche sonoaie possono aiutarli a salvare la loro vita o evitare malattie e problemi – ha spiegato – Miper ilche faccio, senza sapere che ho fondato un’associazione che offre aiuto ai ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo, visto che anch’io ho subìto queste prevaricazioni a scuola.