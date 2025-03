Internews24.com - Mauro non ha dubbi: «Il Napoli diventa quasi imbattibile solamente se…»

di Redazioneanalizza la situazione del, squadra in corsa per lo scudetto assieme all’Inter. L’ex calciatore ha detto la suaRaggiunto dai microfoni de La gazzetta dello Sport, Massimoha analizzato la situazione in casaalla luce dello scontro disputato contro l’Inter.PAROLE – «C’è una certezza in più: Conte si può fidare di Gilmour e di Billing. E pure Okafor, nei pochi minuti giocati, ha dato il suo contributo. Non è poco se ci pensiamo bene. Si è improvvisamente allungata la squadra, dalla quale ha ricevuto ulteriori risposte lusinghiere e decisive nel momento in cui è stato indispensabile tentare l’ultimo strappo per pareggiarla».DA-INTER SI ESCE CON ALCUNE CONSIDERAZIONINETTE – «Che se ilgioca da squadra, come è riuscita a fare complessivamente nei 90’ di sabato,: zero tiri subiti nella ripresa ma complessivamente un’ora e mezza con la personalità del proprio allenatore.