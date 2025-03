Ilnapolista.it - Mauro: «Con Billing e Gilmour si è allargata la rosa di Conte. La barriera su Dimarco non mi ha convinto»

Leggi su Ilnapolista.it

: «Consi èladi. Lasunon mi ha».Intervista della Gazzetta dello Sport (a firma Antonio Giordano) a Massimo, cosa è cambiato da sabato sera, dopo Napoli-Inter?«C’è una certezza in più:si può fidare die di. E pure Okafor, nei pochi minuti giocati, ha dato il suo contributo. Non è poco se ci pensiamo bene. Si è improvvisamente allungata la squadra, dalla quale ha ricevuto ulteriori risposte lusinghiere e decisive nel momento in cui è stato indispensabile tentare l’ultimo strappo per pareggiarla».Da Napoli-Inter si esce con alcune considerazioni quasi nette.«Che se il Napoli gioca da squadra, come è riuscita a fare complessivamente nei 90’ di sabato, diventa quasi imbattibile: zero tiri subiti nella ripresa ma complessivamente un’ora e mezza con la personalità del proprio allenatore.