Terzotemponapoli.com - Mauro commenta il Napoli e l’addio di Kvaratskhelia

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nel mondo del calcio le notizie corrono veloci. Le recenti dichiarazioni di Massimo, ex azzurro, hanno acceso i riflettori sue sulle scelte di mercato. Il commento, espresso in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, affronta temi che vanno ben oltre il risultato di una singola partita.Una prestazione da record aIl match-Inter dello scorso weekend è stato al centro del dibattito.ha sottolineato la solidità della squadra partenopea. Ha evidenziato come il, giocando in maniera compatta, abbia reso la ripresa impenetrabile. “Zero tiri subiti nella ripresa” è stato uno dei tratti distintivi. Questi dati mostrano un team che si affida con decisione alla personalità del proprio allenatore. Le scelte tattiche sono state cruciali. Una strategia ben definita ha permesso di dominare il campo per un’intera ora e mezza.