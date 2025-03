Sondriotoday.it - Maurizio Bormolini trionfa in Coppa del Mondo

Leggi su Sondriotoday.it

Sono giornate indimenticabili queste per il livignasco: sabato, infatti, lo snowboarder valtellinese, grazie al terzo posto nel primo gigante parallelo di Krynica, in Polonia, si era aggiudicato ladeldi specialità.Domenica, poi, sempre, non solo si è.