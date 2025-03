Lanazione.it - Mattia ha conquistato la Toscana. Doppio titolo regionale per Falciani

La Valdichiana è un territorio legato allo sport tanto che ci sono stati ragazzi che hanno spiccato il volo nelle varie discipline. Tra i giovani talenti che stanno brillando quest’anno, con prestazioni maiuscole, c’è sicuramente il sinalunghese, 13 anni compiuti a febbraio, già considerato una delle promesse dell’atletica leggera italiana., che si allena all’Alga Atletica Arezzo, ha avuto un inizio di stagione da applausi: due titoli toscani conditi da altrettanti record regionali nel salto in alto e salto in lungo indoor. Un bis di medaglie, le più ambite, nell’arco di un mese, festeggiate nella categoria "ragazzi". La prima ai campionati toscani indoor a Carrara, lo scorso 25 gennaio, dovehailtoscano di salto in alto grazie alla misura di 1,66 metri, distaccando di ben ventitré centimetri il secondo arrivato! Il 23 febbraio, a Firenze,è ancora il migliore invincendo nel salto in lungo con 5,47 metri e ancora con un margine significativo sulla concorrenza.