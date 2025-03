Oasport.it - Matteo Gigante si qualifica a Indian Wells, van de Zandschulp battuto

Leggi su Oasport.it

conquista il pass per il tabellone principale del Masters 1000 di, e giocherà per la prima volta un torneo di questa categoria diverso da Roma nella propria carriera.per 7-5 6-0 l’olandese Botic van de: è senz’altro la vittoria più prestigiosa della carriera sotto numerosissimi punti di vista.Considerando che van departe a spronnel tentativo di sfruttare la propria forza da fondocampo, non stupisce che sia lui ad avere la prima chance di break e nemmeno che ottenga il 3-1. Ciò che è rimarchevole si vede subito dopo:tiene, lotta e si riprende il maltolto sfruttando ogni chance che può. Il momento diventa particolare, perché sono quattro i break di fila che si vedono sullo Stadium 5. Dopo poca calma relativa, arrivano due set point per l’olandese, che però l’italiano annulla con incisività (dovendo vincere varie volte il punto sul 15-40 e poi a partire dal servizio sul 30-40).