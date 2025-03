Agi.it - Mattarella da Naruhito, un incontro di grande valore simbolico

AGI - Non a tutti i capi di Stato stranieri è riservata l'accoglienza che oggi l'Imperatoree l'Imperatrice Masako hanno specialmente concesso al Presidente della Repubblica, Sergio, capo di uno Stato amico del Giappone con cui - come ha ribadito ieri- l'Italia intrattiene fitti rapporti diplomatici e culturali. Questa mattina, al secondo giorno di visita istituzionale nel Paese del Sol Levante,, accompagnato dalla signora Laura, ha varcato la soglia della residenza privata del 'Sovrano Celeste' alle 11:30 locali. Residenza che si trova all'interno di un vasto complesso, nel centralissimo quartiere Chiyoda di Tokyo, circondato dai famosi giardini giapponesi, e completamente ricostruito nel Dopoguerra. Qui sorgeva il Castello di Edo che per oltre 250 anni ha ospitato i potenti shogun rappresentando cosi' il fulcro politico del Giappone.