Iltempo.it - Mattarella al Meiji Kinenkan di Tokyo con i Principi ereditari Fumihito e Kiko Akishino

(Agenzia Vista), 04 marzo 2025 Dopo i colloqui con il Presidente della Camera dei Consiglieri, al Palazzo della Dieta Nazionale, il Presidente della Repubblica, Sergio, si è recato aldi, dove ha assistito – insieme alle LL.AA.II. il Principee la Principessa- al concerto del tenore Vittorio Grigolo. Costruito nel 1881 come luogo utilizzato dall'Imperatore per banchetti e celebrazioni ufficiali, ilnel 1947 ha trovato una nuova vocazione, diventando una delle più prestigiose sedi per eventi della capitale nipponica. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev