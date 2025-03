Movieplayer.it - Materialists: il film con Chris Evans, Pedro Pascal e Dakota Johnson ha una data di uscita

Leggi su Movieplayer.it

Celine Song firma la regia di, l'attesocon stardi cui è stata svelata ladinelle sale. I fan dihanno finalmente unadida segnare nei propri calendari per il debutto nelle sale di, il nuovodiretto da Celine Song. A24 ha infatti confermato, condividendo il primo poster ufficiale, che la commedia arriverà nei cinema il 13 giugno 2025. Cosa racconterà la commedia romantica, descritto come una rom-com, racconterà la storia di una giovane e ambiziosa organizzatrice di appuntamenti di New York che si ritrova divisa tra l'uomo apparentemente perfetto e il suo ex, assolutamente imperfetto. Ildiretto da Celine Song si scontrerà .