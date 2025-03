Internews24.com - Materazzi sicuro: «Le potenzialità dell’Inter le conosciamo tutti, sta passando un momento dove ha tanti infortuni ma…»

di RedazioneL’ex difensore, Marco, ha voluto dire la sua sulle ambizioni della squadra di Simone Inzaghi per questa stagioneIntercettato da alcuni giornalisti in occasione di un evento a New York al quale ha partecipato come Ambassador per la Lega Serie A, Marcoha parlato delle ambizionidi Simone Inzaghi per quest’anno. L’ex difensore è intervenuto anche sul bran del calcio italiano all’estero. Queste le sue dichiarazioni riportate dall’Ansa.SULL’INTER – «Lele. Adesso staunha diversi, ma oggi leggevo che potrebbe fare addirittura 67 partite in un anno, che sonossime. Con il recupero degli, poi c’è una buona rosa, abbastanza profonda per poter affrontare anche il Mondiale per Club».