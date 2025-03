Masters 1000 Miami 2025 annunciate le wild card | presente anche Federico Cinà

Leggi su Sportface.it

L’organizzazione deldiha reso note leper il torneo, che si terrà dal 16 al 30 marzo presso l’iconico Hard Rock Stadium, e tra queste figura. Il palermitano classe 2007 farà dunque il suo esordio assoluto a livello Atp sul cemento della Florida, in un dei tornei più prestigiosi del circuito.è reduce dalla vittoria del secondo titolo Itf della sua giovane carriera, agguantato domenica a Sharm el Shikh: in Egitto il nuovo astro nascente del tennis italico ha superato lo statunitense Martin Damm jr. con un doppio tie break. Il primo sigillo era arrivato lo scorso settembre a Buzau, in Romania, grazie al quale aveva guadagnato oltre 300 posizioni nel ranking.Quello in Egitto era l’esordio stagionale per, dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo negli ultimi mesi del 2024.