Masters 1000 Indian Wells | Alcaraz a caccia di Sinner Medvedev per tornare a vincere

Sta per prendere il via il primodella stagione. Apunti pesanti in palio nel primo dei due tornei del Sunshine Double di marzo. Assente Jannikper squalifica, manca il dominatore degli ultimi anni del cemento. Non c’è un vero e proprio favorito, ma Carlosè chiamato alla difesa del titolo conquistato lo scorso anno, battendo proprioin semifinale. Il tabellone della testa di serie numero 2 è piuttosto insidioso sin da subito. Al secondo turno dovrebbe esserci Quentin Halys, semifinalista nel 500 di Dubai, e al terzo Denis Shapovalov, vincitore del 500 di Dallas e semifinalista nel 500 di Acapulco, inscenerebbe una sfida scoppiettante. La potenziale semifinale è con Taylor Fritz, mentre la finale con uno tra Danile Alexander Zverev.