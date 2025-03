Lanazione.it - Maschere, mare, coriandoli e risate: è il carnevale di Marina di Pisa

, 3 marzo 2025 – Un trionfo di colori, allegria e partecipazione ha caratterizzato ildidi, andato in scena domenica 2 marzo, organizzato da Confcommercio Provincia die dal Centro Commerciale Naturale didi, con la collaborazione della Croce Azzurra Litoraleno, il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, il patrocinio del Comune di, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di, e il contributo di Fiva Confcommercioe Gruppo Scotti. Soddisfatta ed entusiasta la presidente del Centro Commerciale Naturale didiSimona Rindi: “È stata una giornata splendida, andata ben oltre ogni aspettativa, possiamo dire con certezza che tutti sono rimasti soddisfatti.era gremita di gente, uno spettacolo incredibile per gli occhi e per il cuore, ce ne fossero di giornate così.