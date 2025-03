Ilrestodelcarlino.it - "’Marzo delle donne’ insulta il loro ruolo"

Gioventù Nazionale Forli-Cesena, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, all’attacco contro la manifestazione cesenate ildelel. "Il furore ideologico della cultura woke è arrivato anche a Cesena – afferma–. Troviamo vergognoso che il ciclo di appuntamenti per la Festa della Donna venga denominato ‘Marzo, con l’utilizzo della schwa al posto della vocale al femminile. Si tratta di un vero e proprio insulto aldella donna, che viene cancellato in nome di un’inclusivita, ma che in realtà discrimina le donne stesse".