Palermotoday.it - Marzo all'insegna della musica live al PunkFunk: JuJu in concerto

Leggi su Palermotoday.it

procede all'aldi Palermo. Quella in corso è una settimana davvero speciale, con non uno, ma ben due appuntamenti da non perdere, entrambi nel segno delle sonorità alternative e psych-rock. Giovedì 6, infatti, arrivano direttamente da Treviso i Cosmic Room.