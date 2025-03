Ilrestodelcarlino.it - Martedì grasso nel Fermano: ecco il programma

Fermo, 4 marzo 2025 – Una festa bella che si avvia al gran finale, ultimi giorni di mascherine, coriandoli e divertimento. Oggi Porto San Giorgio si appresta a farsi coinvolgere dall’ultimo capitolo di “Baraonda”, il Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio. Oggi pomeriggio il Carnevale vivrà il culmine con la sfilata per le vie del centro del corteo composto da 15 gruppi mascherati. Alle ore 15 è inil via: dietro i Re Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio e i personaggi “Giorgino” e il drago, “Mengone Torcicolli”, “Lisetta” e “Lu cucà” ci saranno scolaresche e associazioni del territorio. Da via Giordano Bruno il corteo si dirigerà verso viale Buozzi, piazza Matteotti, viale Cavallotti e viale Don Minzoni. Durante il tragitto ci sarà modo per il pubblico di ammirare abiti e gag. Il percorso verrà ripetuto due volte, alle ore 17,30, in piazza Matteotti, è prevista l’assegnazione dei premi per i migliori tre gruppi indicati dalla giuria.